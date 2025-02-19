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Крымская газета

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В Крыму поймали регистрировавших сим-карты на фальшивые имена дилеров

В Крыму поймали регистрировавших сим-карты на фальшивые имена дилеров

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России пресекли деятельность представителей дилера сим-карт, вносивших фальшивые данные о владельцах номеров.

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