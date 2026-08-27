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Аргументы и Факты

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Трамп провёл закрытое совещание с силовым блоком после переговоров в Москве

Трамп провёл закрытое совещание с силовым блоком после переговоров в Москве

Президент США Дональд Трамп провел трехчасовое закрытое совещание в Белом доме с главой Пентагона Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном и главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Что же там за тема такая? Думаю, очень серьезная и даже опасная... ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ИЛИ ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ?!!  Тревожно как-то...
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1 м.