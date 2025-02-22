Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 889 подписчиков

G7 призывает Китай прекратить поддержку России и критикует Иран и С.Корею

G7 призывает Китай прекратить поддержку России и критикует Иран и С.Корею

Страны G7 готовятся опубликовать заявление, призывающее Китай прекратить поддержку России. Запланированное на 24 февраля объявление также подвергнет критике Северную Корею и Иран, в то время как ужесточение ценового потолка на российскую нефть останется без изменений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх