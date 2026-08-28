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Нижегородская правда

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В Нижегородской области отремонтировали более 7 км дороги Вад — Дубенское

В Нижегородской области отремонтировали более 7 км дороги Вад — Дубенское

В Нижегородской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт важного участка региональной дороги Вад — Дубенское с нулевого по седьмой километр, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

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