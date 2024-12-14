Прибалты представили новый стратегический план: как противостоять русским влияниям Ирэн ОрлонскаяВ последние годы страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — становятся все более заметными на международной арене, особенно в контексте противостояния с Россией.
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