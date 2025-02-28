Мальчик умер за один день от опасной инфекции: главное за сутки по Сибири

В столице Сибири третьеклассник за сутки скончался от менингита, коммунальщики отказались мыть дороги шампунем, жителям Приангарья пересчитали плату за электричество, цены на говядину взлетели до небес, на концерте МакSим молодой человек сделал своей возлюбленной предложение.