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Первоуральск, Серов и Копейск станут Городами трудовой славы

Первоуральск, Серов и Копейск станут Городами трудовой славы

Сегодня на заседании Российского организационного комитета «Победа» были рассмотрены заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, в том числе Первоуральску и Серову (Свердловская область) и Копейску (Челябинская область).

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