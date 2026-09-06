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Ивановские новости

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В Вичуге водитель «KIA CERATO» врезался в опору ЛЭП и перевернулся

В Вичуге водитель «KIA CERATO» врезался в опору ЛЭП и перевернулся

Инцидент произошел на улице Луначарского, напротив магазина «Кооператор», у дома №41.В минувшую субботу, 5 сентября 2026 года, в 22:52 в дежурную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Вичуга Ивановской области.

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