В Вичуге водитель «KIA CERATO» врезался в опору ЛЭП и перевернулся

Инцидент произошел на улице Луначарского, напротив магазина «Кооператор», у дома №41.В минувшую субботу, 5 сентября 2026 года, в 22:52 в дежурную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Вичуга Ивановской области.
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