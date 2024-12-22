Крупнейшие онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon закрываются до нового года: причины и последствия Ирэн ОрлонскаяС 15 декабря 2024 года в российских интернет-магазинах Wildberries и Ozon произойдут значительные изменения, о которых должны знать все покупатели.