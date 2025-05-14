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Петербургский дневник

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На ПМЮФ обсудят правовые функции в госорганах и новые подходы к управлению

На ПМЮФ обсудят правовые функции в госорганах и новые подходы к управлению

Особое внимание уделят внедрению проектного управления В рамках XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) состоится сессия, посвященная правовым функциям в государственных органах 20 мая.

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