«Украинская сторона ищет возможность сорвать встречу». Начало встречи переговорщиков в Стамбуле перенесено

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко опроверг то, что переговоры между Россией и Украиной состоятся в 10:00 по московскому времени.
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