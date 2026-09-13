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Регионы России

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Учёные из Швеции ускорили квантовые операции в 1000 раз

Учёные из Швеции ускорили квантовые операции в 1000 раз

Физики из Технологического университета Чалмерса в Швеции разработали новый метод выполнения квантовых операций, позволяющий ускорить их более чем в 1000 раз.

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