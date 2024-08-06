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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дивеева о его 3 голах в 3 матчах: «Нападающим он не будет. Их надо немного раззадорить: «Смотрите, что защитник делает. Где же вы тогда?»

– Три мяча в трех матчах, может Игорь все-таки будет нападающим? – Нет, он не будет нападающим (смеется).

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