Под Смоленском директор "управляшки" предстала перед судом за обрушение лестницы в доме

Управляющая компания не исполняла должным образом свои обязательства Руководитель управляющей компании из Вязьмы предстала перед судом по обвинению в оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.
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