Сегодня, 17 сентября, состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА.
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