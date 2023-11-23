Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 млрд от Алекперова и Федуна

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 млрд рублей солидарно с Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые ранее были совладельцами холдинга, и четырех связанных с ними компаний.