Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 млрд от Алекперова и Федуна

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 млрд рублей солидарно с Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые ранее были совладельцами холдинга, и четырех связанных с ними компаний.
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