Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 926 подписчиков

Михаил Саакашвили: приговор увеличен до 12,5 лет за растрату и незаконный въезд

Михаил Саакашвили: приговор увеличен до 12,5 лет за растрату и незаконный въезд

Михаил Саакашвили приговорён к 12,5 годам тюрьмы в Грузии. В приговор включены 4,5 года за незаконное пересечение границы и 8 лет за растрату бюджетных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх