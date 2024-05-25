Харьков перечеркнул грёзы Украины о границах 1991 года. Запад готов бросить режим Зеленского на растерзание

Фото: globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian PreСегодня 5,5K прочитали Наступление России на Харьковскую область, которое изначально больше было похоже на разведку боем, оказалось крайне большой неприятностью для Украины.
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