Тотальный прилет кинжалов по важнейшему аэродрому Автор: АМАРАНТ "Они вернулись, мы добили.
Штурма не будет. ВСУ «замаринуют» в Харькове
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Вот смотрю как укропы шастают с этой жёлтоБлакитной тряпкой....И понимаю....А ведь они и не знают откуда эта тряпка появилась на украине...И кому она была дана..А дана была...предателям россии шведами... Дабы отличать этих своих ИУД от войска Петра-1...
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11 час.
Юрий анин
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10 час.
Betahon
Слава Богу и Главковерху, что решили просто измором взять Харьков, как это было в ВОВ!
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7 час.
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