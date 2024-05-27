Штурма не будет. ВСУ «замаринуют» в Харькове

ВС

Вадим Скоробогатов

Вот смотрю как укропы шастают с этой жёлтоБлакитной тряпкой....И понимаю....А ведь они и не знают откуда эта тряпка появилась на украине...И кому она была дана..А дана была...предателям россии шведами... Дабы отличать этих своих ИУД от войска Петра-1...