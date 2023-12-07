Кормушка прикрыта. Россия начала массово отказывать мигрантам в предоставлении гражданства

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Комментарии
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tsan tsan
Что же, если &quot;ценные иностранные специалисты&quot;  не поняли доброго к ним отношения и стали свинячить - то и обращаться с ними как со свиньями , т.е. хворостиной загонять обратно  в свинарник.
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10 час.
И
Искандер
Если это правда, а будет ещё и ревизия выданных паспортов - хорошо. Но почему-то кажется что МАЛО.
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6 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
наконец-то достучались до властей! Ура!!!
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