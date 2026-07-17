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Zero Hedge

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Why 'Big Pharma' Will Never Make A Cheap Anti-Aging Drug

Why 'Big Pharma' Will Never Make A Cheap Anti-Aging Drug

Why 'Big Pharma' Will Never Make A Cheap Anti-Aging Drug Authored by Ross Pomeroy via RealClearScience, For years, scientists have hypothesized that safe, cheap, generic drugs like metformin and rapamycin could slow aging, based on promising findings in animal models.

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