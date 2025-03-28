Взрывы в Киеве: срочная воздушная тревога и удары по инфраструктуре

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре после инцидента на Крымском мосту, поддерживая при этом заявления о неуничтожении жилых домов и социальных объектов, сделанные Дмитрием Песковым.