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«Молится! В автобусе!»: В московском автобусе 247 произошла очередная провокация от иноземца

«Молится! В автобусе!»: В московском автобусе 247 произошла очередная провокация от иноземца

Avia.pro - СМИ В Москве, где пассажиры порой проверяют друг друга на прочность в автобусах, произошел инцидент, который разделил общественное мнение на два лагеря.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Пора заканчивать с этим дружбанародничеством, молитва - это частное дело. А это провокация
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5 час.
Вадим Кузнецов
«Вместо того, чтобы ругаться, может, нам стоит задуматься о том, как жить вместе в многонациональном городе?» Конечно. И даже додуматься до простой вещи: для &quot;большой и малой нужд&quot; - сортир, для &quot;национальных традиций&quot; - собственный дом, для молитв, намазов и прочих вечерен - соответствующее капище, церковь, мечеть и что еще там. Он бы еще там барана затеял в жертву приносить. Считаю, что это чистая провокация. Или внезапный визит дедушки Альцгеймера.
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5 час.
Ирина Викторовна
Натуральная провокация обнаглевших от безнаказанности  иноземных подселенцев
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3 час.

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