«Молится! В автобусе!»: В московском автобусе 247 произошла очередная провокация от иноземца

Вадим Кузнецов

«Вместо того, чтобы ругаться, может, нам стоит задуматься о том, как жить вместе в многонациональном городе?» Конечно. И даже додуматься до простой вещи: для "большой и малой нужд" - сортир, для "национальных традиций" - собственный дом, для молитв, намазов и прочих вечерен - соответствующее капище, церковь, мечеть и что еще там. Он бы еще там барана затеял в жертву приносить. Считаю, что это чистая провокация. Или внезапный визит дедушки Альцгеймера.