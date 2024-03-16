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Компания “Дисней” посмела уволить чернокожего сценариста-гея: вот как это б...

Компания “Дисней” посмела уволить чернокожего сценариста-гея: вот как это б...

Компания “Дисней” посмела уволить чернокожего сценариста-гея: вот как это былоИнтересная история произошла в компании “Дисней”, и связана она с увольнением сценариста мультсериала “Радиоактивные люди” “Люди-Икс ’97” Бо ДеМайо.

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