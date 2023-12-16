Путин – точка опоры не только для России

Юрий Вахрушев Очень правильное замечание. В данный момент Путин просто не имеет права уйти. Решается вопрос не только существования России, но и всего Мира

Марина Козуб КЛАСС!!! Как мудро вы пишете! ДА БУДЕТ ТАК ПО ВЕЛЕНИЮ ГОСПОДА И НАШЕГО ПРАВОСЛАВНОГО НАРОДА! ВПЕРЁД, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! НАРОД НАШ И ПОЛМИРА - С ВАМИ!