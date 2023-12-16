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Путин – точка опоры не только для России

Путин – точка опоры не только для России

При осмыслении решения Владимира Путина об участии в президентских выборах 2024 года стоит вспомнить загадочный эпизод более чем полугодовой давности.

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
Очень правильное замечание. В данный момент Путин просто не имеет права уйти. Решается вопрос не только существования России, но и всего Мира
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2 час.
Марина Козуб
КЛАСС!!! Как мудро вы пишете! ДА БУДЕТ ТАК ПО ВЕЛЕНИЮ ГОСПОДА И НАШЕГО ПРАВОСЛАВНОГО НАРОДА! ВПЕРЁД, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! НАРОД НАШ И ПОЛМИРА - С ВАМИ!
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2 час.
Zxc321 Шаинский
Лучше бы внуков нянчил, без него управились бы.
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22 мин.

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