Актау борется со снегом и гололедицей

В областном центре на борьбу с гололедицей вышли почти 200 работников коммунальных компаний. Как сообщает пресс-служба Актауского городского акимата, минувшей ночью и сегодня утром на автодороги и тротуары высыпали 18 кубометров песка и 29 тонн соли: перекресток автомобильных дорог №9 и 14, объезд возле рынка (круговой); автомобильная дорога № 9, возле ТЦ «Жигер», (спуск, подъезд) дорога между 9 и 14 микрорайонами; автомобильная дорога №7, «Самал Резиденция» (спуск); перекресток автомобильных дорог №18 и 3; автомобильная дорога №15, мкр.