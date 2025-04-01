Букмекеры не верят в план Трампа завершить войну на Украины в ближайшие месяцы

Львиная доля пользователей Polymarket, одной из крупнейших систем приёма ставок на исход тех или иных событий, поставила свои деньги на то, что Дональду Трампу не удастся установить мир на Украине к 20 апреля, в течение 90 дней с начала своего президентства, пишет канал ЧТД.