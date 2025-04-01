Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
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Букмекеры не верят в план Трампа завершить войну на Украины в ближайшие месяцы

Букмекеры не верят в план Трампа завершить войну на Украины в ближайшие месяцы

Львиная доля пользователей Polymarket, одной из крупнейших систем приёма ставок на исход тех или иных событий, поставила свои деньги на то, что Дональду Трампу не удастся установить мир на Украине к 20 апреля, в течение 90 дней с начала своего президентства, пишет канал ЧТД.

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