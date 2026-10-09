Удар по России: Пашинян забирает железную дорогу, и на Кавказе может открыться новый фронт

Пашинян заявил, что Ереван может расторгнуть концессию РЖД на железные дороги, но просит Москву продать это право третьей стране примерно за 400 миллионов.
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