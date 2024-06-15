В ГАИ объяснили, как не лишиться прав при обгоне тихохода

ГИБДД, фото: njcar.ru Если на двухполосной дороге встречается медленно едущий самосвал или трактор, многие водители решаются на обгон через сплошную линию, считая это оправданным, ведь самосвал, согласно ПДД, можно назвать тихоходным транспортным средством.