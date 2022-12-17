Траньков о чемпионате России без Коляды: «Это потеря. Миша по зрелищности катания, в хореографии, наверное, лучший»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что отсутствие Михаила Коляды станет потерей для чемпионата России.

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