Выживание перестало быть главной проблемой: 11 bit studios показала первые скринш...

Выживание перестало быть главной проблемой: 11 bit studios показала первые скриншоты Frostpunk 2, а журналисты поделились подробностями игрыПольская 11 bit studios отстаёт от графика продвижения градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2.
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