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Британские ученые научили собак вычислять COVID-19 у человека

Британские ученые научили собак вычислять COVID-19 у человека

Псы распознают наличие COVID-19 в человеческом организме с точностью более 94%. Это выяснилось в ходе эксперимента, во время которого собак познакомили с 200 образцами запаха инфицированных пациентов и такими же атрибутами 200 здоровых людей.

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