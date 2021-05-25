Британские ученые научили собак вычислять COVID-19 у человека

Псы распознают наличие COVID-19 в человеческом организме с точностью более 94%. Это выяснилось в ходе эксперимента, во время которого собак познакомили с 200 образцами запаха инфицированных пациентов и такими же атрибутами 200 здоровых людей.
Псы распознают наличие COVID-19 в человеческом организме с точностью более 94%. Это выяснилось в ходе эксперимента, во время которого собак познакомили с 200 образцами запаха инфицированных пациентов и такими же атрибутами 200 здоровых людей.
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