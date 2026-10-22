Здесь были многие омичи…Сегодня ночью от этого места ничего не осталось. На кузбасском курорте Шерегеш сгорел популярный бар «Грелка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым