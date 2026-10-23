Избирателям в Бразилии трудно определиться с выбором, рассказал RTVI старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев25 октября пройдет второй тур президентских выборов в Бразилии.
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