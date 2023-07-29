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Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил в Telegram, что провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона из республики в зоне СВО.

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