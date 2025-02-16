Стали известны подробности ДТП с автобусом в Агалатово. Авария случилась вечером 15 февраля. Виновником ДТП, по предварительной информации, стал автомобиль «Крайслер Таун Кантри».
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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Агалатово. Авария случилась вечером 15 февраля. Виновником ДТП, по предварительной информации, стал автомобиль «Крайслер Таун Кантри».