Polkadot устанавливает рекорд, совершив 60 млн транзакций

Блокчейн Polkadot демонстрирует значительный рост активности и взлета котировок. Количество транзакций в сети достигло рекордного уровня 60 млн, что свидетельствует о растущем интересе пользователей к платформе.
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