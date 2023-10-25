Живите как хотите: на Кубани многодетным семьям выделили участки без света, воды и газа

Живите как хотите: на Кубани многодетным семьям выделили участки без света, воды и газаВ Брюховецком районе Краснодарского края 35 многодетным семьям выделили земельные участки, что называется, на отшибе.
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