«К черту такой рейтинг», — Пугачева в ярости из-за того, что узнали о ней в сети

Алла Пугачева очень строго относится к материалам, которые поступают о ней в сеть. И если сейчас контролировать то, что пишут бывшие поклонники и коллеги, практически невозможно, то раньше певица открыто высказывала свой негатив на эту тему.
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