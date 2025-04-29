Живущая в Испании Лазарева назвала кошмаром масштабный блэкаут

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, рассказала о масштабном блэкауте в стране.
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