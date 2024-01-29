В Казахстане отменен конкурс на ремонт несуществующей дороги

Прокуратура Карагандинской области заявила об отмене конкурса по ремонту автодороги Акжарык — Аппаз. Ведомство объяснило причины невозможности его проведения, указав на нарушения закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».