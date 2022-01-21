Приколисты

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СЛУЧАЙ С ПЯТАЧЕНКО

СЛУЧАЙ С ПЯТАЧЕНКО

У Пятаченко вдруг начал расти живот. Он и так был не худенький. А тут пузо прямо на нос лезет. — Пива надо лопать меньше, — ехидно сказала ему жена Амалия.

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