В России резко подешевел популярный Geely Monjaro

Компания Geely снизила цены и увеличила скидки на свою самую востребованную модель. Monjaro без учета спецпредложений и выгоды при покупке в трейд-ин и в кредит по состоянию на начала мая стоит 4 244 990 рублей.
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