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Rzeczpоspolita сообщает, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия

Rzeczpоspolita сообщает, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия

Замглавы МВД и администрации и представителя правительства по делам беженцев в Польше Павел Шефернакер в четверг заявил, что большая часть украинских беженцев лишится ежедневного пособия.

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