Районную больницу оснастили высокопроизводительным медицинским оборудованием

В районной больнице Фалешт условия стали лучше и безопаснее. Во вторник, 15 октября, после капитального ремонта и оснащения современным медицинским оборудованием, в этой больнице состоялось открытие отделения анестезиологии и реанимации.
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