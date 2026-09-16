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Аргументы и Факты

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Вагенкнехт: Мерц может покинуть пост канцлера до Рождества

Вагенкнехт: Мерц может покинуть пост канцлера до Рождества

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может лишиться должности до католического Рождества (25 декабря).

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