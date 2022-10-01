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Более 284 тысяч ямальцев прошли вакцинацию от коронавируса

Более 284 тысяч ямальцев прошли вакцинацию от коронавируса

Ямальцы активно проходят вакцинацию от коронавируса. Уже 103 тысячи северян прошли ее повторно. Коронавирус– болезнь всего организма, не только лёгочной системы, утверждают специалисты и призывают не дать опасному вирусу нанести вред организму.

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