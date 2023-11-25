Как увеличится пенсия неработающим пенсионерам с 2024 года

Пенсия неработающим пенсионерам с 1 января 2024 года будет проиндексирована. Правительство проиндексирует страховые пенсии по старости на 7,5%, что соответствует уровню инфляции, прогнозируемому на конец 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии