В Пулково встретили символ Эстафеты Великой Победы

В мероприятии приняли участие сотрудники погранслужбы РФ В петербургском аэропорту Пулково прошла торжественная встреча символа Эстафеты Победы, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
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