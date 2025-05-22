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Царьград

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Угроза атаки дронов в Ельце: глава Липецкой области предупреждает жителей

Угроза атаки дронов в Ельце: глава Липецкой области предупреждает жителей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил в четверг утром угрозу атаки дронов в Ельце и Елецком районе.

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Комментарии
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Eduard
Обычным ружьем можно сбить дрон,в чем дело,охотники перевелись?
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19 час.
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